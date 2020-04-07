罷韓二階連署過關 中選會：17日開會審議

高雄市選委會今天審查通過罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署書，整理資料名冊後，明天會將名冊送中選會。中選會副主委陳朝建表示，將依法召開中選會委員會議審議，預計會在4月17日召開。

陳朝建指出，中選會收到高雄市選委會函送之查對結果後，依法須召開中選會委員會議予以審議；此案若經中選會審議而確定成案，依照公職人員選舉罷免法規定，應在審定公告成立後20天起，60日內請高雄市選委會辦理投票。