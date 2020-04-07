四大改革5月底提結論 江啟臣：改革過程一定會痛！

國民黨主席江啟臣今天下午到台中市議會拜訪國民黨團議員，聽取地方意見。他說組織「改革一定會有痛」但會克服困難繼續向前；對於台中市民最關心的空汙問題，國民黨也會持續在中央用力，市府與人民站在一起反空汙，黨中央會全力支持。

江啟臣今由秘書長李乾龍、副秘書長顏寬恒丶立委馬文君，台中市議會副議長顏莉敏與黨團書記長陳政顯、執行長吳瓊華等20多位黨籍議員座談。

江啟臣表示，拜會台中市議會「很高興回到自己的家鄉」也是在本島西部行程最後一站，接著要跑東部丶離島，完成基層拜訪。

被問到改革國民黨遇到的困難，江啟臣說：「改革不是切割人，而是切割不好的做事方式和制度」他會透過溝通、說服推動改革，尤其要提出具體建議。

他表示，中常會已提出4個改革小組名單，將就組織制度丶兩岸論述丶青年發展丶財經健全等重要議題進行討論，預計5月底會有具體結果。

媒體詢問有關台中政市府針對中央管制生煤自治條例部分條文無效，市府申請大法官釋憲。江啓臣說國民黨與市府充分合作。

黨籍立委在立法院要求排定一些相關議程強烈質詢行政院，立法院法制局解釋，地方自治條例可以比中央規定更嚴格，市府在法理上是站得住腳的，他強調市府與人民站在一起，黨中央也會力挺市府。