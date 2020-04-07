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獨／四叉貓未入選「數位諸葛亮」 Dcard創辦人入圍
國民黨主席江啟臣推動黨內數位化，日前公開海選「數位行銷科技長」。江啟臣為此還打扮成「諸葛亮」做宣傳影片，吸引103人報名，其中10名通過初選，其中不乏名人，包括Dcard創辦人簡勤佑 、文史工作者張哲生等；不過網紅四叉貓（劉宇席）並未入選，但國民黨另有重用，他有望成為七位評審外的第八位評審。
簡勤佑在就讀台大時與同學林裕欽架設「Dcard」社群網站課程作品，2011年Dcard推出網路網站，一開始只開放台大、政大學生註冊，後來陸續開放其他大學註冊。現在Dcard已經是超過百萬會員的大型論壇。
而懷舊大師張哲生常在網路分享懷舊的作品，研究懷舊漫畫，將懷舊與現代作品做結合，曾出版「飛呀！科學小飛俠」一書，建立「哲生原力」網站。張日前在臉書曝光國標女王劉真25歲時發行的出道作，讓網友直呼驚艷。
而四叉貓雖然未入選，但根據評審私下透露，他給了國民黨一些值得參考的建言，未來有機會以其他的形式與國民黨合作，也會在決選階段擔任重要角色。四叉貓受訪證實自己未入選，但有接到電話，未來可能會擔任七位評審外的第八位評審角色，明天也會出席公布記者會。
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