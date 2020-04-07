罷韓第二階段過關 ！連署書逾37萬份 投票日預計6月中

高雄市選委會主委陳雄文下午宣布罷韓團體提出的二階段罷韓連署過關，陳雄文說，罷韓團體二階段送出40萬多份連署，剃除重複、資料不正確、疑似偽造後，有效連署37萬7662份，已過22萬8134份門檻，明將報給中選會做後續處理，並將展開第三階段投票，投票日預計6月中旬。

陳雄文說，這次罷韓團體在今年3月9日提出第二階段連署書，今天是4月7日，高雄市選委會總共用29天時間審查，審查過程，市府及選委會動用600多個公務員。

對於審查結果，陳雄文說，罷韓團體提出40萬6880份，剃除2萬9218份，被剃除包括有重複連署1萬5千份、資料不正確1萬3千份、疑似偽造有2千份、這些剃除後，有效連署書為37萬7662份，而連署要生效，最少要22萬8134份，結果已達罷免門檻。

陳雄文說，下午開選委會101次委員會，二階連署審議通過，會議記錄明天會報給中選會，由中選會依職權做後續處理。

對於議會延會，恐無法如期通過罷免經費的墊付款，陳雄文說，罷免投票要1億2千萬元，市府已提案到議會要先用墊付款，但議會延會，無法如期取得經費，但市府有腹案，會先用市府第二預備金，罷免前面作業費需要3、4千萬來運作，先用第二預備金支付，等議會開議、墊付案通過後，再把第二預備金還給市府。

罷韓法定領銜人陳冠榮說，國民黨害怕檢驗、對韓施政沒信心，議會無限期延會 來逃避監督，但感謝高雄市民支持，可惜沒讓韓國瑜能再次進到議會接受檢驗。

陳冠榮說，議會延會，關於罷免經費，他呼籲市民，若經費不足，請小額捐款給中選會補足，他並請台灣人放心，罷韓不會成為防疫缺口，他們會聯合醫生組成罷韓防疫安全委員會。