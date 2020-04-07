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徐國勇、葉菊蘭出席言論自由日系列活動

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
內政部長徐國勇（左）與鄭南榕遺孀葉菊蘭（右）昨天出席二二八國家紀念館舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式，葉菊蘭拿著限制言論自由的明信片看著徐國勇。記者蘇健忠／攝影
內政部長徐國勇（左）與鄭南榕遺孀葉菊蘭（右）昨天出席二二八國家紀念館舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式，葉菊蘭拿著限制言論自由的明信片看著徐國勇。記者蘇健忠／攝影

今天為「言論自由日」，也是鄭南榕逝世31周年的紀念日，內政部長徐國勇在鄭南榕遺孀葉菊蘭陪同下，出席二二八國家紀念館舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式。看著展覽內民國78年4月鄭南榕自焚報導，兩人駐足良久。徐國勇提到鄭南榕殉道時他在當律師，當時內心非常震撼、感觸很深。言論自由日是極其重要，深具意義的日子，提醒國人言論自由的內涵與意義。最近新冠肺炎疫情出現不少假訊息，言論自由如何與假訊息區分，經過民主洗禮，他相信人民判斷會愈來愈敏銳。

鄭南榕遺孀葉菊蘭（圖）昨天出席二二八國家紀念館舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式，看著報導鄭南榕自焚的刊物，駐足良久。記者蘇健忠／攝影
鄭南榕遺孀葉菊蘭（圖）昨天出席二二八國家紀念館舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式，看著報導鄭南榕自焚的刊物，駐足良久。記者蘇健忠／攝影
內政部長徐國勇（右一）昨天在鄭南榕遺孀葉菊蘭（右二）陪同下，出席二二八國家紀念館舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式。記者蘇健忠／攝影
內政部長徐國勇（右一）昨天在鄭南榕遺孀葉菊蘭（右二）陪同下，出席二二八國家紀念館舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式。記者蘇健忠／攝影
二二八國家紀念館下午舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式。記者蘇健忠／攝影
二二八國家紀念館下午舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式。記者蘇健忠／攝影
內政部長徐國勇（右）下午在鄭南榕遺孀葉菊蘭（左）陪同下，出席二二八國家紀念館舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式。記者蘇健忠／攝影
內政部長徐國勇（右）下午在鄭南榕遺孀葉菊蘭（左）陪同下，出席二二八國家紀念館舉辦「自由之前、民主之後」言論自由日系列活動開幕儀式。記者蘇健忠／攝影

鄭南榕 言論自由日 徐國勇

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