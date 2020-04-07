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影／高市議會延期開議難審罷韓預算 台灣基進要韓埋單
為因應新冠肺炎疫情，高雄市議會程序委員會在7日下午最後決定開議延期，並無說明要延到什麼時候，但因國民黨團一開始就主張延會，引來綠營及其他政黨的市議員不滿，他們認為國民黨團要延後開議，就是想讓罷韓預算無法審理，導致最後無法舉行罷免投票，台灣基進中午就帶著罷韓所需金額的巨型支票看板，要高雄市長韓國瑜自行簽收，他們認為韓國瑜既然是被民眾罷免，這些所產生的罷韓經費，應該就要由他自行負擔這筆費用，而不是用高雄市民的經費來支出。
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