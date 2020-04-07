蘇揆稱紓困發現金會存下不花？ 江啟臣：沒錢怎麼存

針對政府新冠肺炎疫情紓困措施，政府除將發放振興抵用券外，再加碼匡列111億元辦理「酷碰券」，每人每月上限1000元酷碰券，

國民黨主席江啟臣則主張應發放現金，並研擬排富，但行政院長蘇貞昌認為民眾會把錢存下來，效果不好。江啟臣今天下午到彰化縣議會拜訪時，強調：「目前要擔心的是民眾沒有錢可存，可以花。」發放現金對民眾相對比較直接而方便。

江啟臣由下午國民黨秘書長李乾龍、副秘書長顏寬恆、彰化縣黨部主委張錦昆、立委謝衣鳳等人陪同，拜會議長謝典林、副議長許原龍及國民黨團，他在接受媒體採訪，有關國民黨針對執政黨所規劃防疫與紓困措施的看法。

江啟臣說，台灣目前在邊境防疫措施，相較於其他國家穩妥，但台灣不應該就此鬆懈，但在經濟衝擊大過17年前的SARS，紓困有很大挑戰。立法院國民黨團多次呼籲中央在紓困振興方案上，應超前部署，考慮發放現金，讓民眾安心，但要有排富設計，對民眾直接而方便一些。

不過，國民黨發放現金的主張，被蘇揆卻指發現金效果不好，因為有許多人選擇把錢存起來、不消費。

江啟臣回應說，未來更多企業啟動無薪假之後，弱勢的民眾別說沒錢可存，更要擔心沒錢可花，世界許多國家，包含美國、日本和新加坡，經濟發展都不比台灣差，也都已開始採行直接發放現金的方式，而當年金融海嘯衝擊全球經濟，當時的 民進黨主席蔡英文也曾提出發現金紓困的要求。

江啟臣說，台灣是強烈依賴國際市場、外貿導向的國家，當國際經濟受到嚴重衝擊，台灣很難倖免於難，呼籲民進黨政府應該及早因應，思考疫情對經濟可能造成的衝擊，如何紓困幫助民眾、產業度過難關，所有可能的方式政府都應該去思考。

謝典林表示，江啟臣來拜會，除了聽取地方議員的建議、心聲，最重要的仍是防疫、與紓困等工作，該怎麼做來救經濟、幫助產業紓困，彼此將對此做意見的交流、建議。