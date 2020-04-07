陸可遴選全球人權調查員 外交部：諷刺、遺憾

中國大陸獲准加入聯合國人權理事會（UNHRC）諮詢小組，將可參與遴選全球人權調查員，非政府人權組織「聯合國觀察」（UN Watch）表示這根本是找縱火狂擔任消防局長，荒謬且不道德；外交部今天表示，中國大陸獲准成為聯合國人權理事會諮詢小組，外交部感到遺憾，這也是一大諷刺。

外交部發言人歐江安表示，中國大陸獲准加入聯合國人權理事會諮詢小組，人權紀錄惡劣的中國政府因此可參與遴選聯合國的全球人權調查員、監督各國的人權狀況、協助審查聯合國重要人權職位的候選人等，實為一大諷刺。

歐江安說，這個任命基本上也反映中國大陸對聯合國體系的掌控，值得各國政府警惕及密切關注。事實上，中國大陸近年來積極擴大其對聯合國體系的影響力 ，並推動所謂「具中國特色」的人權議程，例如強調優先推動發展權等，已對全球的自由、人權等普世價值及國際規範造成威脅，引起民主國家與國際社會的高度憂心。

歐江安表示，聯合國人權相關機制的宗旨為保護全球人民的所有人權並協助各國政府落實各項國際人權公約及規章，我方希望人權理事會的運作能符合組織的宗旨目標，也期許該理事會的所有成員都能善盡職責，從充分落實自己國家人民的言論自由、宗教自由、集會自由及保障人權開始。至於中國大陸加入聯合國人權理事會核心諮詢小組，其作為將受到國際社會進一步的審視與公評。

歐江安表示，中國政府長年迫害人權，不但受到民主國家及國際輿論的強烈批判，多個長期關注全球人權發展的重要非政府國際組織如「人權觀察」（Human Rights Watch）等也多次表達高度不滿，去年7月更首度有22個聯合國會員國駐聯合國日內瓦分部的常代聯名致函聯合國人權理事會主席及聯合國人權高專，呼籲中國大陸停止在新疆打壓維吾爾族的人權。這些事實證明，中國並無資格在人權議題上扮演領導角色。

歐江安表示，外交部呼籲聯合國所有會員國及國際社會密切關注並持續審視中國大陸在人權理事會的相關作為，切勿任由中國大陸濫用職權，逃避國際對其人權狀況的監督，或利用此職位掩護其侵害人權的種種暴行，進一步損害全球人民的尊嚴及保障人權的普世價值。