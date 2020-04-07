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當初要吳斯懷退出不分區 羅智強今說一切向前看
國民黨2020年敗選，不分區立委名單無法獲得社會認同被認為是重要因素之一，國民黨革命實踐研究院院長、台北市議員羅智強在敗選隔天要求吳斯懷離開不分區。但接任黨職後，羅智強今天受訪一改日前態度，僅表示「風風雨雨一切向前看」。
國民黨不分區名單去年11月出爐後，羅智強發起夜宿黨中央抗議，更在1月12日、即敗選隔天發動人事3支箭，包括要求吳敦義下台、吳斯懷離開不分區，以及吳敦義拒絕補位吳斯懷。
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