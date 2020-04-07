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駁斥網傳2020大選作票 中選會：依法提告

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
中選會表示，不實訊息在選舉後一傳再傳，無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件。圖／取自中選會官網
中選會表示，不實訊息在選舉後一傳再傳，無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件。圖／取自中選會官網

中選會今天駁斥網傳「台灣2020大選作票大暴光」，指此為惡意捏造、刻意杜撰並散布的不實訊息，會依法提告，也請民眾勿誤信並以訛傳訛。

中選會表示，該會向以公平、公正、公開方式辦理選舉，增設投票所以降低各投開票所投票人數係為避免投票所大排長龍，而各投開票所投票匭及圈選工具均經主任管理員會同主任監察員公開查驗。

中選會表示，選前已邀集直轄市、縣市選舉委員會會商投開票作業程序，決定選舉投票日會在開票前宣布領票人數，去年12月19日即對外發布新聞在案，媒體也有相關報導。此外，開票完畢後即宣布各該投票所的開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所讓民眾周知外，隨後即將投開票報告表速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至中央選情中心計票系統，整個過程透明嚴謹。

中選會指出，此類不實訊息在選舉後一傳再傳，無論是捏造者或散布者均已構成出於惡意、虛偽假造、造成危害的法定要件；其虛構內容不僅悖離既有選務法令規範，也與選務標準作業程序不符，同時損及選務機關的信譽及意圖影響選務公正性，必須嚴正駁斥及究責。

中選會表示，對此類捏造者或散布者，將依社會秩序維護法及依刑法如妨害名譽、侮辱公署等罪的規定，究責到底。

投票 中選會 妨害名譽

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