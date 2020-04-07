【重磅快評】顏色不一樣 侯友宜只能羨慕黃偉哲

雖然中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長的聲望如日中天，但我們還是寧願多幾個「黃偉哲」市長！

疫情指揮中心在清明連假第三天針對11處景點發出國家級警報，其中有3個景點位於台南，台南市長黃偉哲隱忍一天，昨天按捺不住表示，這3處都是開放式景點，這幾天人潮並未達密集、擁擠的標準，被列入有點困擾；市府統計，這幾天這些景點每日遊客數各約2000、3000人，感覺上中央有點像是亂槍打鳥。

黃偉哲的抱怨獲得行政院長蘇貞昌的重視，今天一早受訪馬上作出回應，表示政府是基於提醒國人，對於群眾聚集處，還是要如疫情指揮中心提出的規範指引，保持適當社交距離，需要民眾配合，不過相關做法可以從各方面實際執行情況更精進。

其實，疫情指揮中心4日發出11處景點的國家級警報，除了一處在花蓮之外，其他十處都在中南部，不少民眾心中都有問號，為何沒有北部景點？夜市、菜市場難道就比風景區安全？疫情指揮中心是用什麼標準來發這個警報？如果在連假前就呼籲民眾不要去景點人擠人，或許根本沒必要發這個警報，也不必擔心疫情在連假後是否會大爆發。

疫情指揮中心發言人莊人祥昨天提出說法，表示指揮中心是依手機訊號來估算，2到5日曾到這11個景點停留15分鐘者約150萬人次，這些人都要自主健康管理14天，這11個景點的篩選標準是依網路聲量決定，包含討論度、相關報導云云；但顯然這套說法，連蘇貞昌都說服不了，所以蘇貞昌今天才說相關做法須更精進。

台南市被點名的3個景點分別是關子嶺風景區、烏山頭水庫風景區、虎頭埤風景區，讓人不懂的是，黃偉哲說市府統計這幾天這3個景點每天遊客分別約2000至3000人，也就是說，即使四天連假人潮都一樣多，最多也只有3萬6000人，這和疫情指揮中心提出「11個景點停留15分鐘者約150萬人次」數字相差許多；而最關鍵的是，光是從人數、停留時間根本無從判斷遊客到底有沒有遵守「室內1.5公尺、室外1公尺」的社交距離，難怪黃偉哲要說疫情指揮中心是亂槍打鳥了。

黃偉哲是民進黨的明日之星，他把砲口指向中央，中央馬上回應， 蘇貞昌也很重視並要求相關做法要精進，相信這種「不夠精進」的國家級警報近期內不會再出現，疫情指揮中心也會正視 連假出遊人潮對疫情的衝擊，但反觀國民黨的明日之星新北市長侯友宜就沒有獲得如此待遇了。

侯友宜上月底建議中央對返國民眾普篩，配合居家檢疫，才能阻絕疫情於境外，卻遭陳時中拒絕，「鄰居」基隆市長林右昌也說「我不是感控專家」表態順時中；事後來看，如果中央當時立即採納侯友宜的建議，也許有機會攔下31日返台華航班機上的新冠肺炎確診者，更別提連日來新增確診個案均是境外移入佔絕大多數。

陳時中曾語重心長說，一名確診者要花掉210萬元的社會成本，但如果以人廢言，用顏色防疫，不知還要耗掉多少社會成本；更讓人擔心的是，民進黨內敢逆時中的「黃偉哲」畢竟少之又少，大家都想做順時中，只會成就抗疫路上的險阻。