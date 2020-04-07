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吳敦義臉書列10個工作 網回沒做這項工作太可惜

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席吳敦義。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影
國民黨前主席吳敦義。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影

近來網路上流行列十個工作，要大家猜出哪一個是自己沒做過的，國民黨前主席吳敦義也跟風，在臉書寫下10個自己曾做過的工作，表示當中有一個假的，「大家來猜猜看哪個工作是阿義哥沒有做過的？」

這10個工作包括台北市議員（兩屆）、南投縣長（兩屆）、高雄市長（兩屆）、歷史老師、立法委員（三屆）、中國國民黨秘書長、中國國民黨副主席、中國國民黨黨主席、中華民國行政院院長、中華民國副總統。

有資深黨工說，吳敦義雖然是台大歷史系畢業，但畢業後就當了記者，後來才從政，確實是沒有當過歷史老師。底下則有網友開玩笑說，「沒當過中華民國總統」、「沒當過中華民國立法院院長」，還有人說，「你不當總統，很遺憾的」、「沒選總統，可惜了」。

國民黨前主席吳敦義在臉書寫下10個自己曾做過的工作，其中一個是假的，要大家猜猜哪一個他沒做過。圖／翻攝吳敦義臉書
國民黨前主席吳敦義在臉書寫下10個自己曾做過的工作，其中一個是假的，要大家猜猜哪一個他沒做過。圖／翻攝吳敦義臉書

中華民國 國民黨 吳敦義

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