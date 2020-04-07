吳敦義臉書列10個工作 網回沒做這項工作太可惜

近來網路上流行列十個工作，要大家猜出哪一個是自己沒做過的，國民黨前主席吳敦義也跟風，在臉書寫下10個自己曾做過的工作，表示當中有一個假的，「大家來猜猜看哪個工作是阿義哥沒有做過的？」

這10個工作包括台北市議員（兩屆）、南投縣長（兩屆）、高雄市長（兩屆）、歷史老師、立法委員（三屆）、中國國民黨秘書長、中國國民黨副主席、中國國民黨黨主席、中華民國行政院院長、中華民國副總統。