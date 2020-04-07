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影／綠委籲民眾捐一半口罩配額援外 藍：應先滿足需求

聯合報 / 記者徐宇威林雍琁 MNG台北即時報導
民進黨立委鍾佳濱與范雲等立委邱臣遠等今天上午召開「我夠用，支援你」口罩國民隊記者會，「如果我過去14天，我的口罩沒有9片領完，剩下的口罩可以捐出去」，鍾佳濱列出試算表，他說如果有460萬的國人，過去14天只用一半的口罩，另外4.5片省下來，那麼政府每周就會有2070萬片口罩可以捐出去，對國際醫護進行援助。記者陳聖文攝影
民進黨立委鍾佳濱與范雲等立委邱臣遠等今天上午召開「我夠用，支援你」口罩國民隊記者會，「如果我過去14天，我的口罩沒有9片領完，剩下的口罩可以捐出去」，鍾佳濱列出試算表，他說如果有460萬的國人，過去14天只用一半的口罩，另外4.5片省下來，那麼政府每周就會有2070萬片口罩可以捐出去，對國際醫護進行援助。記者陳聖文攝影

民進黨立委鍾佳濱與范雲、民眾黨立委邱臣遠等今天上午召開「我夠用，支援你」口罩國民隊記者會，鍾佳濱說「如果我過去14天，我的口罩沒有9片領完，剩下的口罩可以捐出去」，鍾佳濱列出試算表，他說如果有460萬的國人，過去14天只用一半的口罩，另外4.5片省下來，那麼政府每周就會有2070萬片口罩可以捐出去，對國際醫護進行援助。

鍾佳濱呼籲未來在口罩網購APP的4.0版中，希望可以增加捐贈口罩的欄位，讓民眾可以自由選擇想捐給哪些國家，只是該運動倡議民眾省自己的口罩配額，並主動捐出去援助國外醫護，等於民眾需要犧牲自己的口罩，國民黨文傳會主委王育敏表示，如果口罩已經能滿足所有台灣人的需求，那麼以中華民國的名義去援助國際，國民黨樂觀其成，但王育敏呼籲，政府應在口罩分配及數量上進一步向外界說明。

國民黨台北市議員游淑慧呼籲政府應將「購買口罩改為配給口罩」，以確保全民都能拿到口罩，游淑慧解釋現在沒有口罩不能上班、上課、搭大眾交通運輸工具，口罩已經成為生活必需品，在需求面上，應該要能讓所有人都拿到口罩，而非有買才有口罩，她試算以目前產量一天1千3百萬片，一個禮拜就會有9千多萬片口罩，扣掉醫用跟防疫功用，若配給每位台灣人一周3片口罩，換算下來只需要6900萬片，將可以確保每一位台灣人都能拿到口罩，因此她認為政府應該重新思考口罩分配與需求的問題。

新冠肺炎 民進黨 國民黨 口罩

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