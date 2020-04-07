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言論自由日 徐國勇：人民區分假訊息會更敏銳

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
内政部長徐國勇今下午赴228國家紀念館出席言論自由日開幕活動。記者鄭媁／攝影
内政部長徐國勇今下午赴228國家紀念館出席言論自由日開幕活動。記者鄭媁／攝影

4月7日是言論自由日，内政部長徐國勇今下午出席言論自由日開幕活動。他表示，台灣的言論自由過去是靠民主前輩爭取而來，現在換大家一同堅定守護，尤其防疫期問，更不容網路假消息來搗亂，也提醒國人不要隨意轉傳來源不明的網路訊息，共同守護台灣的民主自由。

徐國勇表示，4月7日，是鄭南榕殉道31周年的日子，還記得當時，有很多大家不能做的事情，人民不能上街表達自己的理念、自由的聚會、購買黨外刊物，甚至連行政機關都不能拍照攝影，一旦違反了，就可能失去自由、入獄服刑。

徐國勇說，那些日子裡，民主前輩奮力爭取台灣的言論自由，甚至不惜犧牲生命。他們不會忘記自由民主的得來不易，至今也仍要持續捍衛台灣的言論自由、民主自由。

他提到 鄭南榕殉道時他在當律師，當時內心非常震撼、感觸很深。言論自由日是極其重要，深具意義的日子，提醒國人言論自由的內涵與意義。最近新冠肺炎疫情出現不少假訊息，言論自由如何與假訊息區分，經過民主洗禮，他相信人民判斷會愈來愈敏銳。

徐國勇表示，言論自由是普世的價值，但在疫情愈來愈緊張之際，卻有部分有心人士假借自由之名，行破壞自由價值之實，刻意製造假訊息，尤其有許多來自境外的假消息，不僅造成醫護人員的負擔，也造成社會的恐慌，扭曲了言論自由的真諦。

徐國勇指出，為防止假消息滲透，破壞政府防疫工作，日前立法院已三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紆困振興特別條例」，散播謠言依刑法最高可處3年有期徒刑，或依特別條例規定，最高可罰款300萬元，也提醒國人不要隨意轉傳來源不明的消息，成為假消息的幫兇，一同守護台灣言論自由的價值。

今年言論自由日主題為「自由之前、民主之後」，從4月4日(星期六)至4月26日(星期日)，在二二八國家紀念館有系列活動，除每周末安排影展及講座外，4月7日至4月26日的「那些年我們不能做的事」文物展，將展示那個時代不能唱的歌、不能讀的書、查禁的公文與政治檔案。

徐國勇 言論自由日 假消息

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