蘇揆稱發現金效果差 藍委：救急也省成本

行政院加碼防疫紓困預算，國民黨團建議政府應直接發放現金，解決民眾基本需求。行政院長蘇貞昌表示，過去發現金的效果並不好，有些人會消費，但也有人存起來。藍委李貴敏說，為及時保護經濟弱勢民眾，應捨棄複雜且效益有限的酷碰券，直接發放現金。

李貴敏透過臉書說，疫情抒困發現金，只有一個重要目的，就是要救急。要把錢送到有立即且迫切需要的人手上。現金補貼首要對象，應該是失業以及放無薪假的民眾，他們沒有收入，家戶生活怎麼撐下去？又怎會想把錢存起來？顯然蘇貞昌不是真需要救急的人，才會想到民眾會把錢存起來。

李貴敏說，因為要救急，因為有迫切需要，所以發放現金速度最快，效率最高，也最能節省成本。發放酷碰券要先印行，還要發出去、要宣導、市場要接受，加上印製費及其他行政成本，實在治絲益棼。

李貴敏認為，為及時保護經濟弱勢民眾，應捨棄複雜且效益有限的酷碰券，直接發放現金。優先照顧最需要照顧的民眾與團體，越弱勢排在越前面。就像海嘯捲來，應先救「溺水」者，再搭救「岸邊」群衆，然後逐次從「平地」到「高山」。政府沒有任何拖延理由，應該立即發放。