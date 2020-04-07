發酷碰券黨內有雜音 高嘉瑜批：不食人間煙火

新冠肺炎疫情對國內經濟造成衝擊，經濟部規畫以綁定行動支付消費的「酷碰券」作為紓困方式之一。對此，民進黨立委高嘉瑜受訪時表示，酷碰券還要民眾先掏錢才能使用，但很多人現在連收入都沒有，要如何去花錢。高嘉瑜批評，政府如此作法「有點走在雲端，讓人覺得不食人間煙火」，應從減稅、降租金、發現金著手，才是民眾最需要的。

高嘉瑜說，對於很多生活過不下去的民眾而言，解決眼前困境是當務之急；酷碰券可以振興經濟，但要先掏錢才能用的限制，對於沒有現金的民眾來說，有點「遠水救不了近火」，也沒辦法解決現在的經濟困境。

高嘉瑜解釋，酷碰券的概念是先掏4000元出來消費，才能抵用1000元，但現在許多民眾要花這麼多錢已經很困難，甚至收入還不及支出，用這種方式紓困「有點走在雲端的，讓人覺得政策不食人間煙火」，畢竟許多民眾現在連收入都沒有，要如何去花錢。

高嘉瑜指出，電子支付大多是有規模或連鎖性商家，很多受衝擊的小商家，連電子支付系統都沒有，如何來適用酷碰券。高說，政策離民間太遙遠，應該用一些比較實際的方式解決他們的困難，最實際的方式，如果能夠減稅、降租金、發現金，都是實際民眾最需要、也是最迫切的。

民進黨立委許智傑表示，增加振興抵用券一來可紓困，二來也刺激消費，有雙重效果，比發現金還好；若考量申請麻煩，可以針對弱勢、中低收入戶來發現金直接紓困，但總體而言，依然認為用振興券比現金紓困更好。