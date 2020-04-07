蔡英文視察桃機 30萬嘉勉金給10防疫單位

蔡英文總統今視察桃園機場海關防疫措施，關心機場防疫車隊現況、邊境管制處理等等，也感謝機場同仁非常努力、盡心盡力守在自己的崗位上，並致贈嘉勉金30萬給10個防疫相關單位。

新冠肺炎疫情嚴峻，我國邊境管制依然嚴格，蔡英文今赴桃機聽取「武漢肺炎對桃園機場影響及防疫車隊辦理情形」與「邊境防疫作為」相關報告，並視察包括旅客入境動線居家檢疫單回收處、非洲豬瘟檢疫站及發燒篩檢站，了解電子申報快速通關及現地採檢、非洲豬瘟手提行李檢查，及發燒篩檢與紅外線熱像儀判讀等防疫作業流程等等，並致贈嘉勉金予桃機10個防疫相關單位，據了解，金額共為30萬元。

蔡英文致詞時表示，自從進出桃園機場以來，這是她看到旅客最少的一次，儘管旅客很少幾乎沒有，可是機場同仁仍非常努力，而且盡心盡力守在自己的崗位上，甚至連商店或者是餐廳，也還持續維持營業狀，台灣人民在每一個角落、堅守崗位的意志跟精神，讓人覺得非常感佩。

蔡英文說，桃園國際機場是重要的國門，從前年有非洲豬瘟的疫情，那時機場非常忙碌，到現在新冠肺炎疫情挑戰更嚴峻，而機場的檢疫站，還有各單位的同仁都在最前線，大家堅守崗位，貢獻專業，投注了許多心力，「我要跟大家說辛苦了」。

對於防疫成功原因，蔡英文說，疫情期間，台灣最成功的地方，就是成功防止疫情在境內的傳播，歸功於機場、邊境上的防疫措施，能夠發揮到最大的效果，邊境上防疫第一線的工作同仁，很辛苦、但是功勞也很大。

蔡英文說，在這次防疫當中，機場攔截與居家檢疫的二道防線更是重要，這段期間已完成了7架次國人包機返台任務，也讓很多個案在機場就被攔截下來，另外，需要居家檢疫的民眾，不僅行李都經過消毒，也可以搭乘防疫車隊所提供的服務，大規模降低疫情擴散的風險，感謝機場與交通部的努力。

防疫之外，蔡英文說，桃園國際機場目前的旅客運量，受到比SARS時期更嚴重的衝擊，航空業及相關產業面對極大挑戰，當然也包括在機場裡營運的各商家或企業，交通部已針對不同困境，提供相應的紓困方案，政府也會趁這個時間，加速桃園國際機場軟硬體的維修跟升級，經濟部也有各類低利貸款、薪資補助等紓困措施，政府一定會跟民間共同來克服這個難關。