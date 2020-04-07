鄭南榕逝世31周年 賴清德向民主先賢致敬

今天是言論自由日，也是「自由時代周刊」創辦人鄭南榕過世31周年。準副總統賴清德在臉書上表示，這個日子背後有悲壯的歷史，也有積極的意義，「我們要珍惜得來不易的自由民主，切勿以言論自由之名，散播假訊息，侵蝕民主家園。」

賴清德說，年輕世代可能很難想像，現在如呼吸般自然的言論自由，在過去卻是遙不可得，歷經許多民主前輩犧牲力爭而來，1989年4月7日，鄭南榕為了爭取「百分之百自由」而自焚殉道。2012年他擔任台南市長時，率先宣布將4月7日訂為台南市「言論自由日」，2016年行政院正式核定為「言論自由日」。

賴清德提到，鄭南榕說，「剩下的，就是你們的事了」， 「31年後的今天，我們依然面臨許多挑戰和威脅，各種假訊息充斥，利用台灣的言論自由，製造紊亂，威脅民主體制。在今天，向Nylon（鄭南榕）及所有為台灣民主貢獻的先賢致敬，莫忘歷史，也莫忘我們要繼續守護的珍貴民主。」