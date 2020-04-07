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蔡英文：言論自由的社會才有對假訊息的集體免疫力
今天是言論自由日，蔡英文總統透過官方Line帳號指出，有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力。
蔡英文指出，4月7日是自由作家鄭南榕殉道31周年的日子，也是「言論自由日」，此時此刻，全世界的人們，都在和疫病戰鬥，而她相信，越民主、越透明的體制，也越能帶給人們戰勝病毒的信心。
蔡英文說，有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力。這就是31年前，Nylon鄭南榕用生命給台灣人民留下的遺產。
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