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蔡英文：言論自由的社會才有對假訊息的集體免疫力

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蔡英文說，言論自由的社會才有對假訊息的集體免疫力。圖／擷取自蔡英文官方Line帳號
蔡英文說，言論自由的社會才有對假訊息的集體免疫力。圖／擷取自蔡英文官方Line帳號

今天是言論自由日蔡英文總統透過官方Line帳號指出，有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力。

蔡英文指出，4月7日是自由作家鄭南榕殉道31周年的日子，也是「言論自由日」，此時此刻，全世界的人們，都在和疫病戰鬥，而她相信，越民主、越透明的體制，也越能帶給人們戰勝病毒的信心。

蔡英文說，有言論自由的社會，才有天然的抗體，才會有對假訊息的集體免疫力。這就是31年前，Nylon鄭南榕用生命給台灣人民留下的遺產。

蔡英文 假訊息 言論自由日

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