「我夠用、支援你」？ 國民黨質疑口罩數量未交代清楚

蔡政府將捐贈1000萬片口罩給全球疫情嚴重國家的醫護人員，民進黨立委鍾佳濱等人發起「我夠用、支援你」活動表示支持。國民黨文傳會主委王育敏認為，政府必須先以公開透明的方式交代目前口罩用途，如果確定可以滿足國內需求，國民黨對於去幫助國外樂觀其成。

王育敏表示，口罩外交要先確定國內防疫人員與民眾口罩是否充足再來進行，但政府到目前為止對於所有口罩使用沒有跟外界清楚交代，譬如防疫口罩數量以及一線人員有多少？可供讓民眾排隊認購的是多少？又有多少提撥出來做為口罩外交之用？

王育敏說，政府可以用公開透明的方式去交代口罩使用的情況，以及提撥多少比例去做口罩外交，將民代的質疑說得更清楚。國民黨的基本態度就是如果現在口罩產能能夠滿足國內需求，行有餘力去幫助外國也樂觀其成，但有沒有滿足民眾需求是蔡政府必須要向外界說明的地方。

國民黨革實院副院長游淑慧則認為，如果口罩日產量真的已經到達1300萬片，應該要改「購買」為「配給」，因為現在口罩已經是生活必需品，沒有口罩寸步難行，政府也要求不戴口罩就不能搭捷運、不能上班、不能上學等，所以必須先保證所有台灣民眾都可以取得口罩，再考慮援外問題。