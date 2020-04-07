聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／酷碰券救市惹民怨 高嘉瑜也轟「不食人間煙火」
行政院推出紓困2.0方案，將投入1兆多資金振興國內經濟發展，但經濟部表示此次振興不會發放現金，是採用酷碰(Coupon)券以折抵方式來刺激消費，政策宣布後引來不少民眾反彈，連民進黨立委高嘉瑜都看不下去，痛批這政策完全是「走在雲端、不食人間煙火」。
對於「紓困2.0」補貼政策，民眾黨也認為不妥，坦言這些紓困方案都須透過銀行融資，對大企業相對容易，但新創、微小型企業等「零工經濟」，卻因平常沒跟銀行有往來，就會被銀行排除在外，民眾黨立委邱臣遠表明，應該要學習新加坡做法，直接由政府補貼企業發放員工薪資，才有辦法幫助企業度過難關。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言