羅智強募1000萬培養藍青年 酸只是楊蕙如標案1/8

國民黨革命實踐研究院院長羅智今舉行記者會，推出「財務革命三支箭」，宣示自己不支薪、捐80萬元，以及募款1000萬元作為培育國民黨青年的基金。羅智強說，1000萬只是卡神楊蕙如拿政府標案的1/8，對於國家機器龐大、資源無窮無盡的民進黨根本是九牛一毛，但對現在的國民黨來說已經是天價。

羅智強表示，國民黨沒有錢，所以他要減輕革實院財務負擔，拋磚引玉捐出80萬元給革實院，為開源邁出第一步，也是實踐他在國民黨2020敗選次日宣布，只要產生新主席就捐80萬做為青年工作發展之用的承諾。

羅智強說，接下來就是以募1000萬元為目標，「帶米巧婦」帶領革實院號召所有認同民主制衡、支持國民黨再造的朋友；細部的募款計畫他會盡快擬定，再請國民黨主席江啟臣裁定。

羅表示，1000萬元只是楊蕙如拿政府標案的1/8，這筆錢對現在國家機器龐大、資源無窮無盡的民進黨來說根本就是九牛一毛，對國民黨來說卻已經是不容易的天價。

羅智強說，雖然現在國民黨很艱困，但相信只要大家眾志成城，募集1000萬的價值效果一定超過民進黨金山銀山所發揮的力量。

江啟臣表示，他參選主席時曾說國民黨雖然窮，但不能窮在培育人才，因為人才跟論述是國民黨未來最重要的黨產，革實院就是創造黨產的重點。江說，革實院是過去外界認為的黨校，它的精神必須要傳承，希望革實院再次成為吸引人才與培育人才的所在。

革實院副院長游淑慧也說，沒有錢提出任何計畫都是空談，革命兩個字真的滿符合國民黨現在要做的事情，也就是權力跟組織結構的改變，這一年沒做改變，國民黨未來的選舉和形象絕對會陷入苦戰。

革實院副院長黃建豪則說，第一場記者會為什麼談募款？因為國民黨不再像過去家大業大，現在募款是政黨必須具備的能力，國民黨從這刻起可以透過這樣的記者會改變既定印象。黃也分享自己10年前選上青年團總團長的歷史，承諾會繼續培養黨的青年，把好人才挖掘出來。