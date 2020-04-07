龍應台：疫情對全球影響 比二戰還嚴重

作家龍應台自2017年搬回屏東潮州照顧母親，就遠離城市，鮮少參加公開活動，她笑說猶如長期「居家隔離」。由於這種生活型態，獨處對她早就是生活常態而非需要學習之事；這回新冠肺炎疫情讓她的獨處「更純粹」，卻也同時關注如何在獨處時，也以個人之力支撐周遭社會。

龍應台說，她一直覺得人生在每個階段都應思考生活方式和時間使用是否需要整理，「時間就是生命」，早在10年前就想，時間應該用在最重要的人和事，也因此返鄉。但許多人平時並無機會審視自己生活方式，這回疫情大幅增加居家獨處時間，正是「整理生命好時機」。

「這是老天給你時機，創造新的生活方式。」龍應台說，不少爸爸下班後，常只有跟孩子簡短招呼，這次疫情正可讓家人創造新的互動，例如若已10年沒跟家人下棋，不妨重啟這生活方式，或教孩子怎麼下棋。「家庭是人們這輩子最雋永的生命泉源，若能因疫情發展出新的互動，是天賜良機。」

她和分別居住在倫敦及維也納的兩個兒子，原本是一周視訊聊天一次，現在改成每天都會短短視訊問好，互動更親密。和一位好友，原本每月都會固定見面深談，現在也改成每月視訊聊天，意外發現效果很好，「好像就在一起」。

此外，龍應台也與分散在台灣、美國的「姊妹淘」們，約好每兩周一次「video coffee time」，大家都可看到彼此，像現實相聚般笑鬧成一片。「獨處若覺得悶，就要為生活找點幽默感。」

在這樣的獨處中，龍應台同時關心國家與世界大事。她表示，2020年會是改變世界的年分，「以後大家會說2020前、2020後」。對她個人來說，這固然是整理自己、調整生活方式的時刻，但這對世界發展的影響，只能用二戰或甚至超過二戰來形容。

她建議，考量疫情對失業率、經濟打擊的嚴重性，大家可以試著在各自的能力範圍來維持街坊店面的運作，比如她就持續向街坊小店買東西，甚至預付金額。

像她在維也納的兒子菲利浦，鎮上人們都早早在街坊店面儲值，再透過串連這些小店的App網購，志工再把網購物品送到買家門口。龍應台說，大家也會擔心若小店倒了怎麼辦，但這就像衡量一座天平，一端是個人利益損失，一端是小鎮生機風貌，考量哪邊更重要，就會做下去。

龍應台也觀察，這回疫情對許多公司是提升數位化的機會，「這也是天賜良機」。她說，她兩年半前返鄉後，就都用視訊方式和龍應台文化基金會開會，以科技方式處理各式事宜，發現更有效率；現在疫情影響，過去沒數位化的公司等於被迫要進展，也是開展新機會。