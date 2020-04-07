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華航最毒班機9人確診 王鴻薇諷刺：還要繼續佛系防疫？
新冠肺炎疫情持續延燒，上月底從紐約飛回台北的華航CIO011班機，至今已有9名確診案例，被外界封為「最毒班機」，中央疫情指揮中心也在昨天公布確診者座位。台北市議員王鴻薇忍不住在臉書上表示，恐怖班機9人確診還在佛係防疫嗎，全機327人不能普篩集中隔離嗎？
王鴻薇表示，華航CI011班機3月底從紐約飛台北，至目前為止該機已經出現9人確診，但指揮中心仍然未對該機全部旅客及組員篩檢，並且僅繼續讓他們居家隔離。
王鴻薇說，當初湖北包機第一班機出現一人確診，被視為防疫缺口。湖北包機一共五班，不論從武漢或上海 飛，全機一律普篩並且集中隔離14天。目前外界呼籲境外移入應採普篩，指揮中心仍未採納，然而一班機出現9人確診，而且並非同一旅行團，對這樣的恐怖班機還能繼續採佛系防疫嗎？
王鴻薇表示，美國總統川普日前已公開說未來兩周會有大量死亡，美國確診人數超過16萬人，紐約中央公園已架起野戰醫院。這樣的氣氛和背景，難道不應該對這班已出現多人感染的班機提高警覺。
王鴻薇說，指揮中心雖然公布了9人座位，難道沒坐在隔壁就不讓人擔心嗎？繼續居家隔離的旅客及家屬不擔心嗎？更何況最近被關注的無症狀感染者，不發病就能當作看不見嗎？
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