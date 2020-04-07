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防新冠肺炎兼顧資安 行政院下令：政府機關禁用Zoom

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
視訊會議平台Zoom創辦人袁征。 路透
視訊會議平台Zoom創辦人袁征。 路透

新冠肺炎疫情延燒，民間陸續採取遠距工作，但遠距視訊會議軟體Zoom卻被爆出資安漏洞。行政院資安處表示，今已通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用包含Zoom在內等具資通安全疑慮的產品。

行政院資安處表示，因應新冠肺炎疫情影響，為避免業務運作停擺，各機關可運用遠端視訊會議系統配合異地辦公或分區辦公等措施，不過，行政院已於今日通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用具資通安全疑慮的產品，例如Zoom。

但若因情況特殊或國際交流需要，必須使用非我國視訊軟體，資安處說，目前各主要國際資訊服務商在疫情期間，均有提供免費軟體，例如Google或微軟等，各機關在資安風險評估下，可酌予考量運用。

資安處表示，我國已於去年正式實施資通安全管理法，各公務機關及特定非公務機關在資訊之傳遞及資安防護上，均應依據資通安全管理法等相關規定，落實有關資通安全應辦事項，以維護國家資通安全。

行政院資安長、副院長陳其邁則說，依資通安全管理法規定，各機關導入資訊系統，不應採用具資安疑慮的產品，所使用之資通系統亦應以國內產品及政府共同供應契約所列品項為優先。

資安 行政院 新冠肺炎

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