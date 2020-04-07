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宣示五一連假照放 蘇貞昌：除非疫情真發生重大變化

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

新冠肺炎疫情肆虐，但清明連假期間各大景點卻仍見民眾群聚出遊，引發群聚感染質疑，後續五一連假是否續放也被討論。行政院長蘇貞昌上午在答覆國民黨立委鄭正鈐質詢時表示，目前沒有變，但隨疫情發展隨時因應。

蘇貞昌說，政府有呼籲清明連假掃墓盡量不要群聚，但這次連假中部分觀光景點或夜市，有些國人大概悶久了，忘了戴口罩或沒有保持安全距離，政府才發國家級警戒警示；基於這次經驗，五一連假已訂出很多限制作為，要民眾遵守。

蘇貞昌強調，到目前五一連假並沒有拆開放或是取消連假規劃，不過政府仍會緊盯疫情發展，若疫情真發生重大變化，會再隨時做滾動考慮、因應。

蘇貞昌說，世界180多國中很多都因為新冠肺炎疫情已經鎖國、封城，甚至禁止人民走出家門，台灣是極少數現在仍能正常生活、自由活動國家。

連假 疫情 蘇貞昌

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