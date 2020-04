響應口罩外交 立委籲：實名制增設捐贈選項

鍾佳濱、范雲、邱臣遠等6位朝野立委與台灣醫界聯盟基金會今天舉行記者會,呼籲政府啟動「民間支援國際防疫」計畫,讓民眾可將個人有餘裕之口罩配額,捐贈給醫療系統處於危急狀況的國家。鍾佳濱說,經計算只要有一成的國人將口罩用量減半,每14天政府就會多出1035萬片可供國際援助;建議未來口罩實名制系統更新,要增加「捐贈」欄位供民眾勾選。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示,在我國疫情控制相對良好的情形下,希望行有餘力,能幫助其他國家,在這場防疫作戰中,與全球各國攜手合作。林世嘉說,在我國「口罩國家隊」量能充沛、可向各國提供協助之時,建請政府可再開放,讓民眾可以透過「口罩實名制」系統,將個人餘裕的口罩配額,透過外交體系捐贈給需要的國家。

成大護理系教授、前立委陳靜敏表示,今天是世界衛生日,今年主題為「支持護理師與助產士」,呼籲全球各界,向護理師與助產士在守護衛生體系的努力,表達敬意;因此選在今天發起號召,向全球第一線的衛生工作者與護理人員,傳達「Taiwan can help, and Taiwan is helping」的心意與行動。

范雲表示,感謝台灣民眾熱烈響應先前的「我OK,你先領」口罩禮讓運動,把口罩留給真正需要的醫護人員及常須進出醫院的人,充分展現我國對醫護的支持與公民素養;而面對歐、美、日、韓與友邦日益嚴重的新冠肺炎疫情,這些國家的第一線醫護人員卻沒有足夠的口罩與個人保護裝備可用,令人不捨,也更是台灣民眾發揮人道精神、協助國際社會的時候。