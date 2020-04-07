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響應口罩外交 立委籲：實名制增設捐贈選項

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
鍾佳濱、范雲、邱臣遠等6位立委與台灣醫界聯盟基金會今天舉行記者會，呼籲政府啟動「民間支援國際防疫」計畫，讓民眾可將個人有餘裕之口罩配額，捐贈給醫療系統處於危急狀況的國家。記者蔡晉宇／攝影
鍾佳濱、范雲、邱臣遠等6位立委與台灣醫界聯盟基金會今天舉行記者會，呼籲政府啟動「民間支援國際防疫」計畫，讓民眾可將個人有餘裕之口罩配額，捐贈給醫療系統處於危急狀況的國家。記者蔡晉宇／攝影

鍾佳濱、范雲、邱臣遠等6位朝野立委與台灣醫界聯盟基金會今天舉行記者會，呼籲政府啟動「民間支援國際防疫」計畫，讓民眾可將個人有餘裕之口罩配額，捐贈給醫療系統處於危急狀況的國家。鍾佳濱說，經計算只要有一成的國人將口罩用量減半，每14天政府就會多出1035萬片可供國際援助；建議未來口罩實名制系統更新，要增加「捐贈」欄位供民眾勾選。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，在我國疫情控制相對良好的情形下，希望行有餘力，能幫助其他國家，在這場防疫作戰中，與全球各國攜手合作。林世嘉說，在我國「口罩國家隊」量能充沛、可向各國提供協助之時，建請政府可再開放，讓民眾可以透過「口罩實名制」系統，將個人餘裕的口罩配額，透過外交體系捐贈給需要的國家。

成大護理系教授、前立委陳靜敏表示，今天是世界衛生日，今年主題為「支持護理師與助產士」，呼籲全球各界，向護理師與助產士在守護衛生體系的努力，表達敬意；因此選在今天發起號召，向全球第一線的衛生工作者與護理人員，傳達「Taiwan can help, and Taiwan is helping」的心意與行動。

范雲表示，感謝台灣民眾熱烈響應先前的「我OK，你先領」口罩禮讓運動，把口罩留給真正需要的醫護人員及常須進出醫院的人，充分展現我國對醫護的支持與公民素養；而面對歐、美、日、韓與友邦日益嚴重的新冠肺炎疫情，這些國家的第一線醫護人員卻沒有足夠的口罩與個人保護裝備可用，令人不捨，也更是台灣民眾發揮人道精神、協助國際社會的時候。

口罩 醫護人員

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