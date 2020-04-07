現金紓困效果不好？ 國民黨：酷碰券才排貧、排弱

國民黨立委建議發放現金紓困，行政院長蘇貞昌今表示，過去發現金效果並不好，政府沒有採取這種最方便、一發了事的方法。國民黨發言人洪于茜表示，現金紓困不僅花費行政成本最小，也是最方便最符合民眾所需的方式。國民黨文傳會主委王育敏說，明將找財經專家針對現金發放提出相關建議。

洪于茜指出，現金紓困不僅花費行政成本最小，也是目前以色列、泰國、澳洲、新加坡、香港、加拿大、美國、英國等國主要的紓困方法。若採行動支付，對於老人或是不熟悉行動支付民眾仍相當不便，尤其社會上許多弱勢根本不會使用行動支付方式，因此酷碰券本來就會產生「排貧、排弱」現象。

洪于茜說，政府提出的方案，應該要相當便利，且不應忽略社會弱勢的實際狀況；紓困必須是即時且容易取得的，發送現金目的在於「救急」，可以有效率的讓受創嚴重家庭暫時度過生活困境，沒有使用限制，不會有重重門檻，才能真正普及全民。

王育敏也預告，明天國民黨將邀請財經專家談紓困，屆時也會再針對現金發放提出相關建議。