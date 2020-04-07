新冠肺炎紓困直接發錢有難度 陳玉珍：宣布減稅

新冠肺炎疫情持續升溫，全面衝擊國內產業經濟環境，政府紓困措施攸關經濟復甦力道。國民黨團主張仿效美日等國經驗，直接發現金讓人民有感。國民黨立委陳玉珍今再主張，若政府沒辦法發錢，應直接宣布減稅，至少讓民眾減交稅賦。

陳玉珍認為，根據主計處說明，既然我國財政還足以負荷，政府應透過稅賦、財政手段幫民眾，包含房屋、地價稅、營業稅與所得稅、燃料稅都可以減免，且應主動宣布，不要讓民眾來申請。

對政府擬捐國外千萬片口罩，陳玉珍說，贊成國家此時展現愛心與防疫努力，但更希望政府對口罩數量公開透明，先說明民眾為何14天不是領10片口罩？現在政府鼓勵民眾用電鍋蒸口罩，是否口罩存量還不夠？醫護人員口罩好像還不夠。

國民黨立委葉毓蘭也說，一如行政院長蘇貞昌在一月時主張先自救才能救人，要捐贈他國口罩，要先注意國人需求，行有餘力才能做。葉也質疑，指揮中心都提出要大家蒸口罩，意味著口罩可能不夠，先照顧國人需求才是防疫之道。

至於五一連假是否應該續放，陳玉珍說，台灣至今防疫控管還做得不錯，若維持穩定情況，五一連假還是應照規劃放假，但風景區應加強控管，提升防疫措施。

國民黨立委葉毓蘭則說，清明連假最大問題在於沒有事先宣導與防範，要亡羊補牢，又被業者反彈難得的商機遭剝奪，五一連假指揮中心應落實超前部署，對各種可能狀態預作周全準備，不恃敵之不來，恃吾有以待之。