「紓困才是當務之急」時力：綜所稅、營業稅緩徵半年

新冠肺炎疫情持續，對產業造成的衝擊擴大。時代力量立院黨團總召邱顯智今天呼籲，政府現階段重點要在「紓困」而非「振興」；應研擬綜合所得稅、營業稅緩徵至少半年至1年，同時綜所稅提高免稅額及扣除額，減輕民眾的負擔；至於發放現金或抵用券屬振興環節，待疫情趨緩後才是叫洽當的討論時機。

邱顯智表示，現階段疫情險峻，對企業及勞工而言，已經面臨經濟面重大考驗，除了很多中大型餐廳撐不下去倒閉，也出現勞工失業現象，如何協助企業、勞工紓困，是目前要做的事情；5月繳稅季即將到來，綜所稅及營業稅對勞工及企業都是很大的負擔；因此時力主張，緩徵營業稅及綜所稅至少半年以上。

除緩徵綜所稅及營業稅外，時力黨團也呼籲政府減稅，透過提高綜所稅免稅額及扣除額，減輕勞工及個人對於納稅的負擔，如此作法做會對勞工有很大的幫助。

邱顯智表示，若疫情時間再拉長，勞工及企業面對生計困難時，政府也可以朝向發放現金、降低租金等方式，紓困企業也照顧勞工。邱說，行政院追加特別預算應該考量紓困優先，緊接著才是振興，當務之急是協助企業及勞工度過第二季這個眼前的難關。

至於是否主張取消5月1日勞動節連假。邱顯智指出，放假是假議題，重點是如何避免大型活動或人潮群聚，呼籲中央流行疫情指揮中心訂定指引或辦法，讓各機關及民眾有清楚的指示可遵循。時力立委陳椒華也說，政府應就實際面來規範，例如宣導餐廳改外帶避免內用、遊樂區及景點實施總量管制措施等。