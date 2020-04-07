罷韓團體提前連署 國民黨團質疑於法不合

高雄市長韓國瑜罷免案可能進入第三階段投票。國民黨立法院黨團今上午舉行記者會，質疑罷韓團體在韓國瑜就職滿一年前提前連署，於法不合。黨團副書記長呂玉玲表示，中選會未保持行政中立，對特定團體有護航嫌疑，他們要求中選會說明爭議。

中選會主委李進勇昨在立法院答詢時重申，罷韓團體去年12月26日送出連署書，法律並未規範在那天之前他們做哪些事情，這不在中選會審查範圍。他也對陳玉珍說，「與其問我，不如去修法」，並表示，立委選舉「大概也不是到法定時間才開始進行競選活動。

藍委陳玉珍指出，公職人員選罷法第75條明定，就職未滿一年，不得罷免。罷韓團體在韓就職滿一年凌晨，就漏夜把三萬多份連署書送到選務機關，簽名連署是廣義的罷免活動，罷韓案從頭開始就無合法性的基礎，顯然第二階段的連署也不該存在。

藍委林思銘表示，罷韓團體去年7月宣稱已經達到3萬份連署書，預計要再徵求連署書，違反選罷法事實明確。中選會統計指出，第一階段未填造日期的名冊7143人，扣除後實際符合規定者有2萬1417人。這2萬多份有填造日期的連署，顯然不是在去年12月25日任期滿周年一天內就能連署好的。

林思銘質疑，這批連署書有填載不實日期的情況，中選會對有偽填日期嫌疑的連署書，並未嚴格審查，已涉及護航特定團體。呂玉玲說，此次罷韓活動有許多疑點，盼中選會說明清楚，國民黨拒絕政治追殺、拒絕特權護航。

李進勇昨答詢時表示，選罷法規定非常清楚，就職未滿一年不能提出罷免。罷韓案，審查提出時間已滿一年，形式上是合法的；至於提前連署的部分，法律沒有規範的中選會不能去審查，也不能因為這樣去剔除。