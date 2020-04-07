說好的集遊法修法呢？時力批蔡英文：承諾跳票

今天是言論自由日，時代力量立院黨團今天表示，蔡英文總統早在2008年在野時就承諾，要修改不合時宜的集會遊行法，但時力已將「集會遊行保障法」增列入討論事項達26次，委員會有也已排審4次，仍未能完成修法；希望本屆新國會，集遊法修法能順利過關，保障我國公民應有之權利。

時力黨團總召邱顯智表示，言論自由是全世界民主國家共同價值，更是台灣民主政治發展基石，時力堅持「集會遊行法」修正草案，應保障民眾完整的集會遊行權利、守護不受箝制的言論自由。邱說，具體修法內容包括將許可制改為報備制；刪除禁制區規定，保障人民選擇集會遊行地點與場所的自由；刪除命令解散權，避免主管機關恣意妨礙集會遊行；以及集會遊行所派之執勤人員，應配戴足以識別之標幟，避免324行政院警察濫權事件重演。

時力黨團副總召陳椒華表示，蔡總統公開曾諾要修集遊法的宣示，如今看來不僅是跳票，且在民進黨上台後，警察在集會遊行執法甚至越趨強硬，甚至連照正常程序舉牌都懶得舉了，直接將人抬走。陳椒華指出，自己過去幾年參與集會遊行時，有被舉牌、也有被移送，甚至一度被判有罪，「集遊法惡法已經嚴重侵害人權，也危害社運能量，應應盡快修法」。

台權會法務部主任王曦表示，這次時力提出的集遊法修法，主要是排除現行集遊法對人民的限制；例如現行條文規定未取得證明文件，就無法通過集遊許可，導致少部分人無法行使集會遊行權，有違民主原則，應從現行許可制改為報備制。