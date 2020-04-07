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傳布局參選桃園市長 傅崐萁駁：沒有打算
外傳無黨籍立委傅崐萁若回復國民黨籍，將爭取參選2022桃園市長。傅崐萁今在立法院舉行記者會駁斥傳聞，並表示，「沒有人來問過我，我也從未做過任何這樣的打算，」他強調，在面臨新冠肺炎疫情嚴峻的時刻，他身為國會議員，要守護人民健康，更要協助國內產業度過難關。
傅崐萁表示，身為國會議員不只要守護人民健康、保護人民安全，更要讓產業能及時得到救援，當經濟復甦時台灣才能快速向上提升，保護台灣產業度過此次疫情浩劫。
傅崐萁說，他希望所有個人、政治議題能休兵，他個人並不重要，國人的生命安全、台灣能否安然走過這次浩劫，才是最要關切的議題。在疫情肆虐的時間點講個人政治議題，他真的無言以對。
傅崐萁表示，盼外界勿做任何政治揣測，不分朝野，共同好好支持行政院做好防疫工作守護台灣。
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