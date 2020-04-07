蘇貞昌：新冠肺炎紓困發千億現金 但不像上次通通有獎

新冠肺炎衝擊國內產業與民眾生活，國民黨團主張政府應直接發放現金紓困。行政院長蘇貞昌上午答覆國民黨立委鄭正鈐質詢時表示，這次還是有發放現金，發出的現金超過1千億元，比上次還多，只是不像上次一樣不分貧富通通有獎。

蘇貞昌說，這次肺炎紓困振興的1兆500億元預算中，就有很多規畫很多是發放現金，發給中低收入戶、弱勢團體，以及以政府補助四成方式挹注發不出薪水的企業主，讓這些人能度過難關，這些總的加起來將超過1千億元。

蘇貞昌指出，這次新冠疫情對人類與全世界衝擊非常大，到現在還在演變中，政府戒慎恐懼，希望疫情衝擊之後，台灣這階段歷史定位能是真的做的最好、度過危機，還化危機為轉機。