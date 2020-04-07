英相強生住進加護病房 川普緊急聯絡提供先進療法

英國衛報報導，英國首相強生的新冠肺炎病情惡化後已經進了加護病房，現在主導國政的是現年46歲的外長拉布。

英國公共衛生危機出現前所未見的發展，首相周一（6日）晚間7時被送進倫敦聖湯瑪斯醫院的加護病房，唐寧街10號稱之為預防性措施，以防強生需要呼吸器。他周一晚間仍意識清楚。

唐寧街10號發言人說：「今天下午，首相病情已惡化，在他的醫療團隊的建議之下，他被送進醫院加護病房。首相已經要求身為首席大臣的外務大臣拉布，必要時做他的代理人。首相接受良好的照護，同時感謝國家健保服務人員的辛勤工作和致力奉獻。」

加護病房的床位都預留給重症患者，就新冠肺炎的情況而言，通常是那些呼吸困難、需要靠機器輔助呼吸的人。自從周日（5日）晚間入院以來，現年55歲的強生據了解只用了非侵入性的氧氣面罩。

強生已懷孕的未婚妻席孟茲--出現新冠肺炎症狀但已休養康復--據說非常憂慮強生的狀況。

強生咳嗽和高燒已11天，住院消息引發全英和國際關注，包括美國總統川普和法國總統馬克宏都傳達祝福，希望他很快康復。

川普說：「我們非常難過不久前聽到強生今天下午住進加護病房，美國人都祈禱他能康復。他一直是很好的朋友。他很特別：堅強果敢，不屈不撓，不放棄。」

川普說他要求兩家提供新冠肺炎療法的公司「立刻」與倫敦聯繫：「他們有先進療法⋯⋯已經抵達倫敦，倫敦辦公室有所需的一切。我們會看是否幫得上忙。我們已與強生的所有醫生都連絡上了，會看情況變化，但他們全準備就緒。」

權力轉交給拉布的決定，是在內閣成員和議員都表達強生應該休息而非持續工作的憂慮之後才做成。外界質疑，強生自己和幕僚對他的病情嚴重性都輕描淡寫。

唐寧街10號堅稱強生住院只是「預防性措施」，而且是為了「例行檢測」，直到他周日晚間住院都說他僅有輕微症狀，拉布周一下午記者會還表示，強森仍在領政並下達指示。但聖湯瑪斯醫院早在上周四就傳出為強生準備病床。