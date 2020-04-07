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振興券發放時機 侯友宜建議中央注意發放時機

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早召開新冠肺炎防疫會議。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早召開新冠肺炎防疫會議。記者魏翊庭／攝影

新北市長侯友宜今早召開新冠肺炎防疫會議，他表示，新冠肺炎是社交肺炎，社交距離宣導絕對是下一步的重點，政府要做好示範。此外，侯友宜也建議中央考量延長貸款免息延長、協助企業出貨國外，及研議不致影響疫情的消費券發放時機。

新北市經發局給中央3項建議，包括各項貸款利息補貼原本只有上半年免息，希望延長優惠；產業訂單需求減少、生產後無法供貨國外，需中央協助；再來是振興券搭配住宿限定消費，有檢討空間。

侯友宜表示，振興消費券到底什麼時候發？對振興經濟好、又不對疫情影響，這是兩難，他認為健康防疫需擺第一位，國民健康才有辦法帶動經濟，要有優先順序。

經發局表示，明天將正式成立「企業安心辦」單一窗口，執行個體客製化紓困服務，進行稅賦補貼、資金紓困、輔導資源、數位轉型、活動振興。4月將辦公協會領袖、嚴重受影響產業關懷訪視。

經發局表示，疫情發生以來，進行產業盤點，二月份召開九大工商團體會、三月六日新北市產業諮詢會，並進行333家企業電訪，並推出對公有市場、商圈及觀光工廠、商場及旅館業的BOT案及製造業的紓困政策。

經發局也表示，對商圈、大賣場、小吃店等持續社交距離宣導，如小遠百餐食區透明隔板、座位標示，樂華夜市拉布條提醒社交距離、戴口罩，泰山市場、興南夜市等入口人流管制。

社交距離 新冠肺炎

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