罷韓二階連署今預計過關 韓國瑜可能6月中面對罷免投票
高雄市選舉委員會今天下午4點30分將開委員會確定罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署書查結果，預計有效的連署書將超過法定的22萬8000多份，等於二階連署過關，待報中央選委會核定並公告，將展開罷韓投票。高雄市藍綠都估約6月中旬會進行罷韓投票。
據相關人士指出，發起罷韓行動的團體在送出2萬9000多份第一階段提議書中被刪除1300多份之後，第二階段連署時格外小心，對書寫格式、字跡、各項資料正確填寫都很注意，也製作許多樣本向連署的民眾宣導，又送給高雄市選委會的連署書接近應有連署總數一倍，因此高雄市選委會雖嚴加查對，最後刪除的份數有限，有效連署書遠超過選罷法規定的原選舉區（2018年高雄市長選舉）選舉人數的10%，也就是22萬8133份以上。
高雄市選委會今天下午委員會確定第二階段罷免連署書達到法定數量之後，將盡快報由中央選舉委員會核定，中選會開委員會定案之後將公告罷免投票時間，依選罷法規定，罷免案投票應於罷免投票宣告成立後20日到60日內進行。高雄市國民黨、民進黨、罷韓團體初估，因為高雄市選委會需要罷免投票作業時間，所以罷免投票可能在6月中旬進行。
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