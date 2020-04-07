聽新聞
test
0:00 / 0:00
林珍羽爆「口罩抽籤」風波 蘇貞昌：不會用可以多問人
實名制2.0實施至今邁入第三輪預購，前兩輪都無須抽籤，但民眾黨前發言人林珍羽在臉書自稱預購2次都沒抽到，後雖道歉仍引發批評。行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢前則說，不會使用的人可以多問問旁人。
蘇貞昌說，過去網路購買口罩很順利也很謝謝大家支持，過去兩次因為很順利，人數也未超出預期因此沒有抽籤，如果有不會使用的人可以多問問旁人，旁邊的人也多幫忙。
至於如果有不實訊息，蘇貞昌說，這自然會有權責機關依法處理，在疫情都很緊張的時刻，盼不要傳播不實訊息。
另外有餐飲業者質疑為何補助給外送而非業者本身，蘇貞昌表示，相關作業方法都是補助業者，但作業方法都是如同防疫是靈活運用，現在政院每天對外報告紓困方式，就是希望紓困能做到最好，若還有不足處，歡迎大家反應，政府會不斷檢討。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言