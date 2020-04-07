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林珍羽爆「口罩抽籤」風波 蘇貞昌：不會用可以多問人

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
北市府媒體事務組秘書林珍羽日前在臉書上留言，指「預購兩次（口罩）都沒有收到，下班藥局也關門啦」，引發爭議。本報資料照片
北市府媒體事務組秘書林珍羽日前在臉書上留言，指「預購兩次（口罩）都沒有收到，下班藥局也關門啦」，引發爭議。本報資料照片

實名制2.0實施至今邁入第三輪預購，前兩輪都無須抽籤，但民眾黨前發言人林珍羽在臉書自稱預購2次都沒抽到，後雖道歉仍引發批評。行政院蘇貞昌今赴立法院備詢前則說，不會使用的人可以多問問旁人。

蘇貞昌說，過去網路購買口罩很順利也很謝謝大家支持，過去兩次因為很順利，人數也未超出預期因此沒有抽籤，如果有不會使用的人可以多問問旁人，旁邊的人也多幫忙。

至於如果有不實訊息，蘇貞昌說，這自然會有權責機關依法處理，在疫情都很緊張的時刻，盼不要傳播不實訊息。

另外有餐飲業者質疑為何補助給外送而非業者本身，蘇貞昌表示，相關作業方法都是補助業者，但作業方法都是如同防疫是靈活運用，現在政院每天對外報告紓困方式，就是希望紓困能做到最好，若還有不足處，歡迎大家反應，政府會不斷檢討。

蘇貞昌 行政院 疫情

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