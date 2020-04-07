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政府藏口罩捐助國際疫情？蘇揆：不會
全球疫情嚴峻之際，台灣大方捐助一千萬片口罩捐助國際需要幫助的國家，博得許多國家對台的讚許，但也引起國內質疑政府私藏國內的口罩需求。行政院長蘇貞昌一早到立法院備詢受訪時明確回應「不會」。
蘇貞昌院長表示，從小媽媽就教他要把自己所有的分享給需要的人，而不是吃剩下的東西才給別人，國內口罩一開始從每人一周二片，到現在逐漸放寬到二周九片，這是政府與廠商一起合作提高產量與有效管控所得，同時，政府也一直未雨綢繆，省吃儉用才能捐助一千萬片口罩給其它國家。
國是論壇中不少立委也對民眾對口罩殷殷需求的盼望發聲，立委陳以信表示，希望政府能將口罩政策透明化，而非一開始苛扣人民的需求，事後卻一口氣捐一千萬口罩給其它國家，捐口罩的過程與數量卻沒清楚向人民交代。
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