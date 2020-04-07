被疑暗槓口罩拚外交 蘇貞昌講滿3分鐘「絕對不會濫用」

蔡英文總統日前宣布捐出千萬片口罩援助需要的國家，被稱為口罩外交，卻有外界質疑政府是否暗槓口罩。行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢前受訪，聽到這題時他整整回應了三分鐘，指出媽媽從小告訴他們，省吃儉用來幫忙有困難的人才是高貴情操，防疫政策也獲世界肯定，希望大家多珍惜世界最便宜、穩定的口罩，政府絕對不會暗槓、濫用。

蘇貞昌說，媽媽從小告訴他們，自己吃剩的才要給人家，與省吃儉用幫忙鄰居、幫忙有困難的人這才是高貴情操，台灣從一開始就禁止口罩出口，並努力增產口罩，一方面就是自己努力，一方面省吃儉用，口罩購買片數自7天2片、3片到14天9片，都是不敢揮霍浪費，節約使用來幫助世界上有需要的人，台灣人這種愛心跟高貴情操，獲得世界很大的肯定，這也是多少年來台灣人留下的珍貴資產，希望國人珍惜。

蘇貞昌表示，口罩隨著產能變化，政府一步步努力節制地使用口罩，包括給購買民眾方便增加片數，給第一線醫療人員無缺，而且還可以增加備用容量，給需要的人方便拿到口罩，甚至於給頻繁出入醫院，重症患者也都能夠拿到口罩，對每一片都是非常認真嚴謹使用，絕對沒有暗槓，衛福部長陳時中甚至還教大家用電鍋消毒口罩。

蘇貞昌說，大家相信政府，政府也很嚴謹努力生產、有效運用，一方面把愛心給世界需要的人，這都是因為台灣防疫政策，獲得世界領袖稱讚肯定，世界媒體也都報導，甚至微軟創辦人比爾．蓋茲一再肯定，這是台灣難得被世界肯定重視，希望大家多珍惜世界最便宜、穩定的口罩，政府絕對不會暗槓、濫用，請大家放心。