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國家級警報簡訊引黃偉哲反彈 蘇貞昌認要更精進
中央流行疫情指揮中心在清明連假發送國家級警報，但引發部分反彈。行政院長蘇貞昌今赴立法院備詢時指出，政府是基於提醒國人，對於群眾聚集處，還是要如疫情中心提出的規範指引，保持適當社交距離，需要民眾配合，不過相關做法可以從各方面實際執行情況更精進。
清明連假人潮眾多，中央流行疫情指揮中心一度發送國家級警報，呼籲民眾勿前往11個風景區，但台南市長黃偉哲昨表示台南3個景點人潮不多被列入有點困擾。
對於國家級警報簡訊發布原則，蘇貞昌今受訪表示，雖然台灣疫情相對穩定，但還是戒慎恐懼，政府發布是基於提醒國人，對於群眾聚集處，還是要如疫情中心提出的規範指引，保持適當社交距離，需要民眾配合，政府也是提醒，不過相關做法可以從各方面實際執行情況更精進。
至於11個景點是怎麼挑出，蘇貞昌表示，這是依據各地回報情況，也可以看到確實民眾因為連假興奮聚集，有些人沒有保持社交距離，有些人連口罩都沒戴，才會希望大家禦敵從嚴，既然出來又如此多人，就要更嚴謹態度面對。
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