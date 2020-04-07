華府台美人社團致函 「台灣參與WHO符合國際社會利益」
世界衛生組織（WHO）上月29日聲明指出，「台灣的世衛成員資格問題取決於世衛會員國，而不是世衛組織工作人員」。台美人社團本月2日聯合致函WHO，指世衛秘書處藉由控制大會議程，在排除台灣參與的過程中，長期扮演關鍵角色；台灣的參與符合國際社會的利益。
北美洲台灣人醫師協會（NATMA）、台灣人公共事務會（FAPA）以及北美洲台灣人教授協會（NATPA）2日聯名去函WHO。信中反駁WHO官方「台灣於世界衛生組織的會員身份由成員國決定，而非WHO工作人員」的說法。
聯名信函指出，WHO秘書處藉由控制大會議程，在排除台灣參與的過程中長期扮演關鍵角色，此做法規避全體WHO會員國的決議及透明的民主程序。
台美人社團指出，台灣人民的人權不應交由WHO秘書處或成員國恣意決定，此舉違反WHO官方的宗旨及其「Health for All」的理想；台灣的參與符合國際社會的利益，台灣的專業以及熱情對全球公共衛生領域，不可或缺。
FAPA會長簡明子表示，這次與北美洲台灣人醫師協會和北美洲台灣人教授協會的合作，彰顯台美人社群對台灣人民的支持。FAPA將在美國國會開議後，全力推動參院第249號法案，要求美國國務卿擬定策略，替台灣爭取WHA觀察員身分。同時，FAPA也會持續推動台灣成為完整WHO會員國的最終目標。
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