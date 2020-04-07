華府台美人社團致函 「台灣參與WHO符合國際社會利益」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

世界衛生組織（WHO）上月29日聲明指出，「台灣的世衛成員資格問題取決於世衛會員國，而不是世衛組織工作人員」。台美人社團本月2日聯合致函WHO，指世衛秘書處藉由控制大會議程，在排除台灣參與的過程中，長期扮演關鍵角色；台灣的參與符合國際社會的利益。

北美洲台灣人醫師協會（NATMA）、台灣人公共事務會（FAPA）以及北美洲台灣人教授協會（NATPA）2日聯名去函WHO。信中反駁WHO官方「台灣於世界衛生組織的會員身份由成員國決定，而非WHO工作人員」的說法。

聯名信函指出，WHO秘書處藉由控制大會議程，在排除台灣參與的過程中長期扮演關鍵角色，此做法規避全體WHO會員國的決議及透明的民主程序。

台美人社團指出，台灣人民的人權不應交由WHO秘書處或成員國恣意決定，此舉違反WHO官方的宗旨及其「Health for All」的理想；台灣的參與符合國際社會的利益，台灣的專業以及熱情對全球公共衛生領域，不可或缺。

FAPA會長簡明子表示，這次與北美洲台灣人醫師協會和北美洲台灣人教授協會的合作，彰顯台美人社群對台灣人民的支持。FAPA將在美國國會開議後，全力推動參院第249號法案，要求美國國務卿擬定策略，替台灣爭取WHA觀察員身分。同時，FAPA也會持續推動台灣成為完整WHO會員國的最終目標。

WHO 台灣人

延伸閱讀

外媒：世衛已成共犯 中國影響深入全球公衛

世衛無視台灣 外媒：世界付出代價

世衛改口：鼓勵各國戴口罩 外科口罩留給醫護

口罩供應增「小學生都會算」 蔡英文：行有餘力才支援國際

相關新聞

陳時中開金嗓 「愛不孤單」為防疫打氣

SARS疫情當年重創台灣，演藝圈集結合唱抗疫歌曲「手牽手」撫慰人心；面對新冠肺炎，被視為安定人心的指標人物陳時中，近期則...

高市府會 被質疑合謀反罷韓

新冠肺炎疫情升溫，牽動「罷韓」攻防。高雄市議會今將召開程序委員會討論是否延會，罷韓團體批高雄市長韓國瑜假藉防疫之名，策動藍營市議會黨團將會期延一個月，躲避質詢。國民黨團則反批，罷韓只為政治目的，不顧防疫；高市府強調隨時準備向議會報告，呼籲政治團體勿潑髒水。

華府台美人社團致函 「台灣參與WHO符合國際社會利益」

世界衛生組織（WHO）上月29日聲明指出，「台灣的世衛成員資格問題取決於世衛會員國，而不是世衛組織工作人員」。台美人社團...

不在籍公投 7月將提草案

新冠肺炎疫情蔓延，由於居家檢疫、隔離者無法出門投票，立委關切不在籍投票進度。中選會主委李進勇指出，公民投票部分，中選會草案預期七月會提出；至於公職人員選舉投票，內政部仍在研議中，近期內恐還沒有辦法實現。

李進勇：若沒封城 沒理由不辦罷韓投票

民間團體發起罷免高雄市長韓國瑜一案，隨著第二階段連署書查對將完成，民進黨立委關切「罷韓」是否會受疫情影響投票。中選會主委李進勇昨在立法院內政委員會備詢時表示，防疫管制只要沒有到封城的程度，選務沒有任何理由不去辦。

趙天麟、高閔琳 爭高市綠主委

民進黨縣市黨部主委等黨職改選，4月13至17日登記，立委趙天麟、高市議員高閔琳都宣布參選高雄市黨部主委。高雄市有3萬7千多名黨員，趙、高近來勤於拜訪黨內要角及黨員。高閔琳說，知名度她會急起直追，她包袱少，將展現新世代新思維。趙天麟表示，他是世代橋梁，會超越派系並團結黨員。

縮減黨務開支 國民黨「認真考慮」搬家

國民黨中央黨部所在的八德大樓租約明年底到期，黨內對是否續租有不同意見。黨主席江啟臣競選期間曾主張，國民黨已非泱泱大黨，可...

立院還台中公道？ 空污報告下的玄機

立法院還台中市一個公道？立法院法制局日前提出空污防制因地制宜權責範圍之探討報告，建議行政院應先釐清2016年公布的台中管制生煤自治條例是否准予備查的爭議；且對於空污防制，地方可因地制宜訂定較嚴之規範。市長盧秀燕6日表示，認為這是還給台中市府一個公道，並期望行政院依法行事。

羅智強明開革實院首場記者會 宣布財政革命3支箭

國民黨革命實踐院院長羅智強上個月赴美演講，上周結束自助管理14天，今天出面與國民黨發言人洪于茜直播。明天革實院將舉行第一...

6歲以下兒童未來可進投票所 管碧玲：年輕爸媽心聲

未來6歲以下幼兒即將可以進入投票所，立法院內政委員會日前初審通過「總統副總統選罷法」及「公職人員選罷法」部分條文修正草案...

一條鞭還是尾巴搖狗？ 江啟臣與地方派系的下一步

要談地方派系，不能不談國民黨，對國民黨而言，地方派系一直是充滿矛盾複雜情緒的名詞。一方面，國民黨在地方的組織發展、人才甄...

520改組 為何「雙陳」成了蔡英文布局的活棋？

蔡英文總統的第二任期即將展開，正當外界關注行政院長蘇貞昌等內閣團隊人事之際，其實，民進黨內也有人注意到副總統陳建仁及總統...

熱門新聞

直播／指揮中心臨時記者會 新增10確診 1本土9境外

獨／北部5歲男童出現肺炎症狀 連假期間曾到東部遊玩

圖表看疫情／全球超過7萬人喪命 日俄病例都大增

讀賣新聞：日本最快明天正式宣布進入緊急狀態

整理包／3月30日美國返台同機9人確診 4月2日全機居家隔離

全球首例！紐約動物園老虎感染新冠病毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。