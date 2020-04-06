縮減黨務開支 國民黨「認真考慮」搬家

國民黨中央黨部所在的八德大樓租約明年底到期，黨內對是否續租有不同意見。黨主席江啟臣競選期間曾主張，國民黨已非泱泱大黨，可考慮租約到期後搬到其他地方。如今江確定當選，黨務人士也證實，目前確實「有認真考慮」搬家一事。

黨務人士表示，中央黨部大樓目前閒置空間不少，內部並未充分利用，足見現行辦公空間有檢討必要，基於節省黨財務支出，讓空間使用符合效率，江啟臣已要求行管會盡速檢討，重新規畫符使用規模辦公空間，黨務系統「初步已有想法」。

黨務人士說，中央黨部大樓空間重整政策，目前朝「可搬的方向評估」，黨秘書長李乾龍已要求行管會盡速朝「目標」規畫；新物件除考慮租金合理，地點也不能離當前政經中心太遠，台北市中正、中山區地點仍是較合理區位，方便與黨團、智庫、政府部門聯繫。

外傳智庫是中央黨部搬遷選項，黨務人士指出，這必須先盤查智庫空間是否足夠容納中央黨部各單位進駐；此外，智庫建築目前也已被黨產會查封、鎖定，政治上的攻防也應顧慮。知情人士則透露，因上述兩點顧慮，智庫已被排除是選項。

若最後中央黨部搬遷有難度，黨務人士說，那至少會將目前中央黨部空間活化，讓使用更有效率；或是大幅減少承租樓層，讓辦公空間整併，減少租金開支。

知情人士則表示，中央黨部搬遷當然是讓黨整體形象而目一新的釜底抽薪作法，也是必能縮減支出；但根據過去搬遷黨部經驗，過程中都會讓黨文史資料大幅佚失，特別是要從大空間往小空間搬，更勢所難免，對黨永續經營未必是好事。

知情人士說，目前黨務系統已有初步評估，除搬家外，也考慮大幅減租樓層，將原本從B1至5樓的辦公空間，在退租掉2、4、5樓，僅留B1、1樓與黨指揮中樞的3樓，粗估能較目前省下一半以上中央黨部租金，每年少支出千餘萬元。

內部評估，調整後空間，人事、財務、總務等不對外單位，集中至有管制的3樓，與黨主席、秘書長辦公室比鄰辦公。2樓組發會搬到B1與台北市黨部分享空間、文傳會改到1樓媒體中心後方的政策會辦公室辦公。

不過，行管會表示，畢竟中央黨部租約到明年底，不論是要搬家或縮減現有辦公空間，還有一點時間，現在只是超前啟動評估作業，仍在匯集各方方案中，盼研擬最好的空間調整方案。