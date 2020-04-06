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立院還台中公道？ 空污報告下的玄機

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
立法院法制局一份空污治理可因地制宜加嚴的報告，讓盧秀燕覺得還給台中公道。（photo by 台中市新聞局）
立法院法制局一份空污治理可因地制宜加嚴的報告，讓盧秀燕覺得還給台中公道。（photo by 台中市新聞局）

立法院台中市一個公道？立法院法制局日前提出空污防制因地制宜權責範圍之探討報告，建議行政院應先釐清2016年公布的台中管制生煤自治條例是否准予備查的爭議；且對於空污防制，地方可因地制宜訂定較嚴之規範。市長盧秀燕6日表示，認為這是還給台中市府一個公道，並期望行政院依法行事。

行政院遭立院打臉<

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立院法制局此一研析報告，初看確實是打了行政院一個大耳光。報告中就台中市管制生煤自治條例提出備查時，主管機關並未依地方制度法「撤銷、變更、廢止或停止」之規定處理；逾4年才函告部分條文無效；因此建議行政院對於2016年首揭的自治條例是否准予備查的爭議予以釐清。

這份由李麗莉為撰稿人的報告中指出，依據憲法、憲法增修條文、地制法等規定，地方自治團體得就自治事項，依法律與上級法規授權，以自治條例限制居民之基本權。而地方自治團體就地制法概括授權的自治事項，可訂定較中央嚴格的規定，因應地方需求。由於空污範圍不易界定，建議中央與地方應研商劃分明確的權責範圍。

雖然內文並未直接指責行政院逕自撤銷3項自治條例違憲，但明顯將憲法及地制法抬出來，這對台中市府準備提出的釋憲，似乎顯得有利。行政院之前將台中管制生煤自治條例的3項主要條文宣告無效，無形中也打臉前市長林佳龍大張旗鼓制訂的8條生煤管制條例，扣除宣告無效的條文，自治條例變成空包彈。

綠營的派系鬥爭？

忙著防疫期間，盧秀燕雖未喜形於外，但她認為這是還台中公道，還要外界也看看立法院法制局這篇報告。顯然很滿意這份報告內容。然而，立法院是真的為盧秀燕討公道嗎？還是為了林佳龍？

令人不解的是，目前行政、立法都掌控在民進黨手中，身為正國會老龍頭的游錫堃才當上立法院長不久，為何如此不給行政院院蘇貞昌面子？綠營地方人士有人擔心的是，蘇新系聯盟與正國會的爭鬥是否已經開始了？

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行政院 立法院 台中市

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