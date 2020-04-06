羅智強明開革實院首場記者會 宣布財政革命3支箭

雖然新冠肺炎疫情延燒，罷免高雄市長韓國瑜行動沒有停。中選會主委李進勇表示，罷韓案若成立，因投票規模較大，防疫工作壓力也會比較大。中選會事先與疾管署、衛福部、內政部等單位協商，在符合防疫需求下，保障公民權利到保障。

2020-04-06 14:16