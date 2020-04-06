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羅智強明開革實院首場記者會 宣布財政革命3支箭

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導

國民黨革命實踐院院長羅智強上個月赴美演講，上周結束自助管理14天，今天出面與國民黨發言人洪于茜直播。明天革實院將舉行第一場記者會，推出「財務革命三支箭」，羅智強將宣示不支薪、捐80萬元、募1000萬元。

總統府前副秘書長、現任台北市議員羅智強應國民黨主席江啟臣主席之邀出任革命實踐研究院唍長，明天將與江啟臣舉行第一場革實院記者會，推出第一波「財務革命」，副院長游淑慧、黃健豪將一同出席。

羅智強 國民黨 江啟臣

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