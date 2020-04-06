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6歲以下兒童未來可進投票所 管碧玲：年輕爸媽心聲

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

未來6歲以下幼兒即將可以進入投票所，立法院內政委員會日前初審通過「總統副總統選罷法」及「公職人員選罷法」部分條文修正草案，明定未來選舉人可以帶其照顧的6歲以下兒童進入投票所。內政委員會今天也完成政黨協商，召集委員管碧玲表示，今天協商順利完成，未來只等各黨黨鞭簽字，就可以三讀通過。

管碧玲說，今天主持政黨協商，公職人員選舉罷免法和總統副總統選舉罷免法，順利協商完成。她及國民黨立委陳玉珍、民進黨立委趙天麟分別提出的修訂，獲得各黨出席委員支持。

管碧玲說，未來6歲以下的兒童，可以讓大人帶著投票。這是很多年輕媽媽、爸爸的心聲。另外，身障朋友投票需要入陪同，也開放「家屬」的身分為「陪同之人」，而不一定要是家屬。另行動裝置如果關閉電源，也可以帶進去，未來不需要寄存。

投票 管碧玲

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