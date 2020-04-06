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一條鞭還是尾巴搖狗？ 江啟臣與地方派系的下一步
要談地方派系，不能不談國民黨，對國民黨而言，地方派系一直是充滿矛盾複雜情緒的名詞。一方面，國民黨在地方的組織發展、人才甄補大多要仰賴地方派系，但地方派系的利益糾葛，也成為國民黨長期被指為「黑金」的主因。
不過，但隨著國民黨對派系的控制力式微，加上兩次失去中央政權，立委江啟臣接掌國民黨後如何與派系共處，是一條鞭運作是尾巴搖狗？各界都在看，也攸關國民黨存發展問題。
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