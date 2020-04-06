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疫情衝擊 全球百大富豪平均每人每天財富減損18億元

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
新冠肺炎除威脅一般人的健康，也衝多數擊富豪們的身家財產。圖為上海一家醫院早前在院外臨時搭建的發燒篩檢站。記者林則宏／攝影
新冠肺炎除威脅一般人的健康，也衝多數擊富豪們的身家財產。圖為上海一家醫院早前在院外臨時搭建的發燒篩檢站。記者林則宏／攝影

大陸知名富豪身價調查機構—胡潤研究院6日發布的一份報告指出，全球前100大企業家在新冠肺炎疫情爆發後的2、3月，財富大減人民幣2.6兆元(約新台幣11兆元)，相當於過去兩年半所創造的財富在兩個月內人間蒸發，平均每人每天財富減損約新台幣18億元。

胡潤研究院周一發布的「疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告」稱，過去兩個月，全球股市大幅下跌，道瓊下跌21%，印度、法國、德國和英國股市也下跌約四分之一，日本下跌18%，港股下跌10%。全球主要股指中唯一上漲的是上證指數，漲幅為0.2%。

此外，在這段期間，大多數貨幣兌美元幾乎全面走軟，英鎊兌美元下跌6.3%，人民幣兌美元貶值2.3%，歐元兌美元也下跌0.4%。

這兩個月內，在胡潤全球百強企業家中，只有9人財富增加，86人減少，5人保持不變，而且9個身價在疫情期間不減反增的企業家全部來自中國。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，過去兩個月，全球百強企業家的財富減少了12.6%，相當於每人每天損失人民幣4億多元。

胡潤說，「中國是相對的『贏家』，中國股市比美國和歐洲股市更能抵禦病毒的影響。在新冠病毒爆發之前，我們在全球找到2,816位10億美金企業家。兩個月後的今天，隨著全球股市的財富蒸發，這個數字已經下降了20%。」

胡潤表示，病毒在全球蔓延導致對醫療設備需求的激增，「封鎖」也帶來了企業視訊會議和學生線上教育的發展。令人意外的是，中國的豬肉生產商在百強中竟也占了兩席。

百強中漲幅最大的前五名中，有兩名是中國的肉豬養殖業者：新希望集團董事長劉永好的財富增加了20%，達到人民幣1,050億元；牧原集團創辦人秦英林、錢瑛夫婦財富增加了16%，達到人民幣1,550億元。

此外，全球對呼吸器和其他醫療設備的需求大增，也讓呼吸機等醫療設備製造商、邁瑞醫療董事長徐航的財富因此膨脹26%，達到人民幣950億元。

視訊會議平台zoom50歲創辦人袁征，儘管身價尚擠不進全球百強企業家之列，但其身價在這兩月內暴增77%，達到人民幣565億元，則是胡潤全球富豪榜上財富增長最快的企業家。

至於受這次疫情打擊最大的，則是全球精品集團LVMH總裁阿爾諾（Bernard Arnault）。其身價兩個月縮水達人民幣2,000億元（約新台幣8,500億元），相當於每天減少逾新台幣140億元。

人民幣 疫情 新冠肺炎

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