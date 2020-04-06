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520改組 為何「雙陳」成了蔡英文布局的活棋？

聯合報 / 記者周佑政／台北即時報導
副總統陳建仁（中）與總統府秘書長陳菊（左）是總統蔡英文人事布局的活棋。圖／本報資料照片
副總統陳建仁（中）與總統府秘書長陳菊（左）是總統蔡英文人事布局的活棋。圖／本報資料照片

蔡英文總統的第二任期即將展開，正當外界關注行政院長蘇貞昌等內閣團隊人事之際，其實，民進黨內也有人注意到副總統陳建仁及總統府秘書長陳菊與的「雙陳布局」，綠營人士認為陳菊暫留總統府的機率高，陳建仁在這次疫情又以專業形象獲得社會肯定，未來仍是執政團隊不可或缺的角色，「雙陳」成為蔡英文布局的活棋。

政壇皆知，蔡總統十分倚重的「黨內大姊」陳菊，之前曾盛傳陳菊可能接掌監察院，主要是新任監察院長將同時擔任監察院轄下國家人權委員會主委，以陳菊的資歷背景 ，是最適合的人選，但蔡英文推動政務仍對陳菊多所仰賴，致監察院長的新人選生變，有人認為葉菊蘭的出線機率高。

更多內容請見【聯合報專區】

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陳菊 監察院 蔡英文

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