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蔡英文視導軍聞社 陳映竹拄拐杖現身曝復原情形
蔡英文總統今上午視導國防部軍事新聞通訊社及青年日報社，也是74年來首位視導軍聞社的國家元首。在0102黑鷹直升機事故中受傷的軍聞社記者陳映竹今也現身送自製卡片給蔡英文，並透露目前復原情形，走路速度還不能太快，得要慢慢地走，暫時沒有辦法跑外勤，但是會努力康復。
蔡英文視導時，分別聽取青年日報社社長孫立方上校及軍聞社社長王智平上校簡報工作任務，了解社內實際運作情形，隨後在國家安全會議秘書長李大維及國防部長嚴德發陪同下，觀看「看見《軍聞社》」影片，並參觀軍聞社剪輯資料室設備，及歷年拍攝影像成果DVD及攝影集等。
陳映竹也拄著拐杖現身，並將親手製作的感謝卡片送給蔡英文。兩人聊到復原情形，陳映竹說，走路速度還不能太快，得要慢慢地走，暫時沒有辦法跑外勤，但是會努力康復；蔡英文表示，還年輕應該會康復的很好，要她加油。
接著，蔡英文在青年日報數位中心主任蘇家慶中校導覽下，視導青年日報社，也錄製「一分鐘報新聞」短片，幫忙宣傳兩者的社群平台；隨後聽取「青年日報社群平台介紹」，及參觀編輯部和印務中心設備，獲贈一件當場印製的客製化文創T恤，上頭圖案是蔡英文戴著口罩站在軍艦前方，文字寫著「最強國家隊」。
總統府發言人張惇涵說，總統身為三軍統帥，會視情況視導國軍各單位，了解各單位現況及需求，並幫堅守在不同崗位的國軍弟兄姊妹加油打氣，今天總統也在軍聞社遇到陳映竹，除了她加油，也希望她早日康復。
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